Whiskybrennen hat für Schmalwieser lange Tradition

"Ich lebe vom Schnaps, aber der Whisky ist mein Hobby und meine Leidenschaft", sagt Thomas Schmalwieser (44). Das Getreidebrennen hat hierzulande eine lange Tradition, die der Brenner wiederaufleben lässt.

Schnaps gebrannt wird auf dem Hof in Herrenschützing schon seit Generationen. "In der Brennerei arbeite ich, seit ich gehen kann", erzählt Schmalwieser. Seit über 15 Jahren führt er nun den landwirtschaftlichen Betrieb, seit 2016 die gewerbliche Brennerei. Dafür hat er den Rinderbetrieb aufgegeben, aus dem Stall wurde 2018 die neue Brennerei samt Verkaufsraum.

Schmalwieser führt sein Unternehmen allein, nur mit familiärer Unterstützung. So brennt er nach wie vor mit seinem Vater, auf dessen Erfahrung er auch immer wieder gerne zurückgreift.

Mit seiner Brennerei erzeugt und vertreibt der 44-Jährige nicht nur Getreide- und Obstbrände, sondern auch Fruchtliköre, Barriquebrände, Most, Gin, Absinth sowie Kürbiskernöl und eingelegte Himbeeren. Vor allem der Whisky liegt ihm aber am Herzen. Seit mittlerweile fast 25 Jahren entsteht auf seinem Hof die aus Getreide gewonnene und im Holzfass gereifte Spirituose. Von einem erfahrenen Fasslbinder hat er sich dafür ein Fass aus Mühlviertler Eiche machen lassen. "Man braucht extrem viel Erfahrung", schildert der Brenner. "Ich bin sicher noch nicht am Ende meiner Erfahrungen."

Qualität und Tradition stehen bei Schmalwieser an erster Stelle – zwei Attribute, die ihn mit der Attnanger Fachmesse verbinden. Qualität erreicht der Brenner durch viel Handarbeit und strenge Auslese. "Gebrannt wird nur, was bei uns wächst und reift", sagt Thomas Schmalwieser.

Bei der 20. Fachmesse "Wein & Kulinarisches" ist der Brenner aus Herrenschützing zum ersten Mal mit dabei. Dort gibt es alle seine Edelbrände und Liköre, aber auch Gin und vor allem Whisky zu verkosten. Wer einmal einen Einblick in die Kunst des Brennens gewinnen will, dem bietet "Meine Brennerei" am 7. Mai einen Workshop an: Vom Einmaischen bis zum Brennen lernen die Teilnehmer das Schnapsbrennen kennen. Infos unter www.meine-brennerei.at

30 Weinbauern sind dabei

Bei der 20. Messe "Wein & Kulinarisches" steht natürlich der Rebensaft im Vordergrund. 30 Weinbauern aus Österreich und Italien und erstmals aus Frankreich und von der Mosel kredenzen ihre Tröpferl. Abgerundet wird das Angebot durch französische und heimische Küche. Auch für die Biertrinker gibt es ein erlesenes Angebot. Am Freitag spielt "Tante Emmas Combo" zur Unterhaltung auf, am Samstag steht Jürgen Höchtl, bekannt als J.J. King, auf der Bühne.

Die 20. Fachmesse "Wein & Kulinarisches" hat am Freitag und am Samstag jeweils von 17 bis 24 Uhr im Freizeitzentrum Attnang-Puchheim geöffnet.

Genuss-Pakete warten

Die OÖNachrichten verlosen zur 20. Fachmesse für Wein und Kulinarisches unter ihren Lesern drei Genuss-Kartons mit je sechs Flaschen Wein und einem Spitz-Edelbrand. Mitmachen ist ganz einfach: Schicken Sie eine E-Mail an die OÖNachrichten voecklabruck@nachrichten.at (Einsendeschluss ist am Mittwoch, 6. April, 10 Uhr). Die glücklichen Gewinner werden schriftlich verständigt.