Wetterberuhigung auch im Salzkammergut in Sicht

VÖCKLABRUCK. Die Wetterlage im Bezirk dürfte sich laut Meteorologen nach und nach beruhigen.

Die Großalmstraße ist für Kfz über 3,5 Tonnen nach wie vor gesperrt. Bild: Spitzbart

In der Nacht auf gestern gab es nur noch lokal einzelne unergiebige Schneeschauer. Die folgenden Tage bringen meist trockenes Wetter. Schneeschmelze und die Regenschauer haben unterdessen viele Bäche und Flüsse ansteigen lassen. Die Wasserpegel seien aber derzeit unkritisch, heißt es von der Bezirkshauptmannschaft.

"Es wird nun daran gearbeitet, die restlichen Behinderungen und umsturzgefährdeten Bäume zu beseitigen und zum Alltag zurückzukehren", sagt Johannes Beer, Sicherheitschef der BH. Die Straßensperren konnten weitgehend aufgehoben werden.

Gesperrt waren gestern noch die Mondseebergstraße zwischen Ebnat und Haslau, die Kobernaußerstraße zwischen Lohnsburg und Höcken, die Kientalstraße, die Redleitner Straße zwischen Fornach und Waldzell, die Waldzeller Straße zwischen Maireck und Oberedt sowie die Gemeindestraßen Lichtenbuch in Nußdorf am Attersee, Obermühlham von Fornach nach Pöndorf sowie die Zufahrt zur Kreuzingalm in Weyregg. Die Großalmstraße ist derzeit nur für Pkw offen.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema