Westautobahn zwischen Mondsee und Thalgau wird zwei Jahre lang saniert

Die Betondecke im Bauabschnitt wird, so wie bereits bei der letzten Sanierung 1990, an Ort und Stelle recycelt.

Übermorgen, Montag, beginnt an der Westautobahn zwischen Streckenkilometer 266,7 westlich von Mondsee und der Marke 274,2 bei der Anschlussstelle Thalgau die Generalerneuerung der A1. Bis Dezember 2025 werden in dem Abschnitt Fahrbahnen und Brücken auf den neuesten Stand der Technik gebracht, erklärt die Asfinag. Zudem werden Lärmschutzwände erneuert und erhöht sowie elf neue Gewässerschutzanlagen errichtet. Die Investitionssumme beträgt 97 Millionen Euro.

"Ab der kommenden Woche läuft der Verkehr auf beiden Richtungsfahrbahnen auf verschwenkten Spuren, wobei für die Dauer der Arbeiten immer zwei Fahrspuren pro Richtung zur Verfügung stehen", erklärt Asfinag-Pressesprecher Christoph Pollinger.

Zuletzt sei der Streckenabschnitt an der A1 zwischen der Betriebsumkehr Schmittenhäusl bei Mondsee und Thalgau 1990 generalsaniert worden. Nach nunmehr 33 Jahren sei die technische Lebensdauer der Fahrbahn erreicht worden, und die Betondecke der Fahrbahn werde so wie bereits damals an Ort und Stelle im Zeichen der Ressourcenschonung und Nachhaltigkeit recycelt.

Gemäß der neuen Dienstanweisung für Lärmschutz erneuert die Asfinag zudem die Wände und erhöht diese im Bereich der Gemeinde Thalgau auf bis zu 5,5 Meter. Im Laufe der Generalerneuerung werden auch sämtliche Brückentragwerke erneuert und die Entwässerung mittels elf neuer Gewässerschutzanlagen an den Stand der Technik angepasst. Darüber hinaus setzt die Asfinag die zur Entwässerung dienenden Pfarrhof- und Braustollen instand und saniert den Rutschhang Thalgau.

