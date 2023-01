Wertvolles Geschenk an das Kammerhofmuseum Gmunden

Die Vöcklabruckerin Brigitte Weber schenkte dem Gmundner Kammerhof-Museum eine stadtgeschichtliche Kostbarkeit: ein Aquarell mit einer "Ansicht des Camerhofes zu Gmunden" aus dem Jahr 1831, gemalt von Josef Galnbruner. Es handelt sich um die älteste bekannte Farbdarstellung des Kammerhofs.

Man sieht auf dem Aquarell noch das ursprüngliche K-Hof-Gebäude, denn der rechte, rot eingedeckte Teil wurde im Zuge der Erbauung des zweiten Trauntores Anfang der Sechzigerjahre geschliffen. Diesem nicht mehr vorhandenen Teil steht rechts (in blaugrau) ein Bauwerk der ehemaligen Traunbrückengebäude (auch die gibt es seit der Eröffnung der eisernen KFJ-Brücke im Jahre 1908 nicht mehr) vor. Eine Kobelzille fährt hier gerade vorbei oder legt an.

Vor dem K-Hof Gebäude erstreckte sich über den heutigen Museumsplatz eine Gartenanlage mit Bäumen, die gegen den See hin mit einer massiven Mauer bewehrt war, der man nur durch ein Tor zum See hin entkommen konnte, denn der Weg zum heutigen Schwan-Parkplatz war mit einer Holzwand versperrt. Dahinter hat sich das Hauptgebäude dank des Denkmalschutzes offenbar erstaunlich unverändert erhalten. Es gab nur vor dem ersten Stock (ehem. Kammerhofsaal, heute Sonderausstellungen) eine kleine, mit Säulen abgestützte und Flugdach geschützte Veranda und an der Fassade im 3. Stock (der heutigen Kammerhof Galerie) einen große Doppeladler.

Der linke Hintergrund lässt nur ansatzweise die Einfahrt zum Rathausplatz erkennen. Der Berg im Hingtergrund entspricht nicht der realen Topographie. Den Künstler Galnbruner dürfte nur der Kammerhof interessiert haben.

