Werbe-Panne im Bordmagazin: Der Dachstein am Genfer See?

Während des Fluges mit den Kenya Airways zu einer Tour durch Tansania und Uganda nahm Almhofer das Bordmagazin in die Hand und staunte nicht schlecht, als er ein ganzseitiges Inserat betrachtete, auf dem der Vordere Gosausee mit dem Dachsteinmassiv im Hintergrund abgebildet war.

Doch die Werbung handelte nicht vom Salzkammergut, sondern war betitelt mit „Serenity in the beauty of Geneva“ („Ruhe inmitten der Schönheit von Genf“).

Dass der Dachstein in die Westschweiz übersiedelt, ist vorerst nicht geplant, ein Geographiekurs für die Verantwortlichen der afrikanischen Fluglinie allerdings sehr wohl. Egal, ob am Genfer See oder in Gosau…

Die Schönheit Genfs? Echt jetzt? Bild: privat