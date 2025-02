Wer zu viel Sonnenstrom produziert, kann in Vöcklabruck zum Spender werden

Diebstahl steht nicht auf der Agenda von Valentin Neuhauser, auch nicht für den guten Zweck. Und trotzdem nennt sich die Initiative, die er gemeinsam mit Matthias Zuser und Ingrid Neuhauser im Herbst 2022 ins Leben gerufen hat "Robin Powerhood". Die Anlehnung an die populäre Geschichte des "Königs der Diebe" ist kein Zufall – denn auch die drei Niederösterreicher wollen Überschuss nutzen, um zu helfen. Im konkreten Fall: Strom.

"Wir haben am Anfang sehr viele leere Meter gemacht, aber mittlerweile hat sich das gerechnet", sagt Neuhauser. Mehr als 150 Haushalte konnten bisher mehr als ein Jahr lang mit dem Strom jener versorgt werden, die zu viel produziert hatten. Die österreichweite Energiegemeinschaft hat es sich zum Ziel gesetzt, dass Personen und Unternehmen ihren erzeugten Stromüberschuss ganz oder teilweise an Haushalte in Energiearmut spenden. Denn während einkommensschwache Haushalte meist keine Möglichkeit hätten, eigenen Strom zu produzieren, und oft hohe Strompreise zahlen würden, müssten Energieüberschüsse von den Produzenten oft günstig verkauft werden. In Summe verzichte ein Spender auf wenig, ein Empfänger erhalte dafür viel. Die Spendenempfänger tragen lediglich die Netzkosten und Abgaben, der Strom bleibt für sie kostenlos. In Oberösterreich, wo laut Neuhauser in absoluten Zahlen die meisten Spender angesiedelt sind, kooperiert "Robin Powerhood" mit dem Linzer Sozialverein B37 und seit wenigen Tagen auch mit der Vöcklabrucker Sozialeinrichtung "mosaik".

Strom für die Unterbringung

"Mosaik" wird die Stromspenden für die Unterbringung von Bedürftigen in Übergangswohnungen nutzen (auch für die Betriebskosten kommt der Verein auf), allerdings nicht nur: "Wir haben ein großes Netzwerk und wissen natürlich, wo es Haushalte gibt, die in Sachen Energie Hilfe brauchen. Da werden wir uns um Vermittlung bemühen", sagt Stefan Hindinger, Leiter von "mosaik". Jene, die sich gerne daran beteiligen würden, müssen lediglich einen Blick auf ihren Stromzählpunkt werfen. Wer sich damit bei "Robin Powerhood" registriert und als Partnerorganisation "mosaik" angibt, spendet für Menschen in der Region. Mehr unter: robin-powerhood.at

Autor Gabriel Egger Redakteur Oberösterreich Gabriel Egger

