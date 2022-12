"Wer will mich?" Kater Beniv sucht eine Familie

Er war einer von 20 Katzen, die vom Österreichischen Tierschutzverein aus der Ukraine gerettet wurden. Jetzt ist er der letzte, der am Assisi-Hof in Frankenburg noch auf eine neue Familie wartet – seine Familie, die mit ihm Weihnachten feiert. Beniv sei eine echte Persönlichkeit und habe von seiner Ankunft an alle mit seiner fröhlich-frechen Art um den Finger gewickelt, heißt es vom Assisi-Hof. Wichtig: Beniv benötigt unbedingt Freigang und akzeptiert als sehr starkes, dominantes Kerlchen keine anderen Kater (auch keine kastrierten) neben sich. Mit weiblichen Katzen hat er kein Problem. Ernsthafte Interessenten mögen sich unter der Telefonnummer 0660 / 1975046 an den Assisi-Hof in Frankenburg wenden.

