Wer will die Androsch-Villa haben?

200 Meter vom Altausseer See entfernt ist ein Haus frei geworden. Holzbauweise, drei Etagen, Panoramablick: In absoluter Ruhelage steht es auf der Südseite des Losers, vor der Tür reihen sich in einem Park alte, große Bäume aneinander. Um kolportierte 8,9 Millionen Euro ist man dabei. Auf dem virtuellen Marktplatz "willhaben" gibt es den Preis allerdings nur auf Anfrage. Dort wird die Villa Kremenezky, erbaut im Jahr 1874, seit wenigen Tagen zum Verkauf angeboten – unrenoviert.