"Wer Wasservögel füttert, fügt ihnen nur Schaden zu"

Die Marktgemeinde wandte sich gestern mit einem Appell an Einheimische und Touristen: "Wir ersuchen Sie, das Füttern von Wasservögeln zu unterlassen", heißt es auf der Gemeinde-Homepage. "Die Fütterung tut den Tieren nichts Gutes."

Der See als Kompostkübel

Warum das so ist, erklärt Josef Limberger, Obmann des Naturschutzbundes Oberösterreich, im OÖN-Interview. "Das Füttern ist aus mehreren Gründen kontraproduktiv", sagt der Tierschützer. "Ohnehin extrem häufige Arten, wie Stockenten, Schwäne und Blässhühner, werden damit begünstigt." Gerade die selteneren und scheueren Arten dagegen würden sich gar nicht an die Futterstellen am Ufer wagen.

Dort werde zudem oft Brot verfüttert, das die Tiere gar nicht vertragen, weil sie eigentlich von Pflanzenfasern leben. "Noch dazu wird oft so viel Brot ins Wasser geworfen, dass ein Teil davon zu Boden sinkt und verfault", sagt Limberger. "Für die Wasserqualität ist das ganz schlecht. Das Brot, das ans Ufer gespült wird, lockt Ratten an." Wer altes Brot ins Wasser werfe, missbrauche den See in Wahrheit nur als Kompostkübel. "Ich beobachte oft, dass ganze Brotlaibe im See landen."

Weiters würden die Fütterungen viel zu dichte Ansammlungen von Vögeln erzeugen. "Die Tiere haben dann Stress und werden aggressiv", so Limberger. "Bei Stockenten lässt sich das besonders gut beobachten."

Aber auch die Ausbreitung von Krankheitserregern werde durch die Massenansammlungen von Vögeln erleichtert, insbesondere wenn im Sommer höhere Wassertemperaturen herrschen.

"Wer die Vögel wirklich liebt, der respektiert ihre Lebensgewohnheiten und bewahrt ihre Lebensräume", sagt Limberger. "Wir sollten die Vögel nicht zu den Müllentsorgern unserer Wohlstandsgesellschaft degradieren. Sie sind durchaus in der Lage, sich selbst über die Runden zu bringen."

Denn das, so Limberger, sei das wichtigste Argument überhaupt: "Die Wasservögel in unseren Seen kommen – noch dazu im Sommer – leicht mit dem natürlichen Nahrungsangebot im Wasser und am Ufer aus. Wir müssen sie nur in Ruhe so leben lassen, wie die Natur es vorgesehen hat."

Artikel von Edmund Brandner Lokalredakteur Salzkammergut e.brandner@nachrichten.at