Wer ist der Brandstifter und schlägt er wieder zu? Viele Fragen in Ebensee

In der Salinengemeinde haben viele die Befürchtung, dass der- oder diejenige neuerlich zuschlagen könnte.

Am Sonntag kurz vor Mitternacht wurde bei der Polizei ein Fahrzeugbrand vor einem Wohnblock angezeigt. Am Montag gegen 20.40 Uhr rückte die Feuerwehr aus, weil ein vor einem Mehrparteienhaus abgestelltes Wohnmobil im Bereich des rechten Hinterrades angezündet worden war. Während der Löscharbeiten wurde eine neuerliche Brandstiftung in nur 200 Meter Entfernung angezeigt. Dort hatte ein Unbekannter mit einer Anzündhilfe Feuer bei der Garage eines Einfamilienhauses gelegt.

Weil die Zündeleien rasch entdeckt worden waren, konnten die freiwilligen Feuerwehren eine Ausbreitung der Brände verhindern und die Schäden relativ gering halten. Die Fahndung nach dem Täter oder der Täterin blieb vorerst ohne Erfolg. Die Ermittler gehen davon aus, dass alle drei Brandstiftungen in einem Zusammenhang stehen und von derselben Person begangen wurden.

In Ebensee herrscht naturgemäß großes Rätselraten, um wen es sich bei dem Feuerteufel handeln könnte und aus welchen Motiven er handelt. "Narrische hamma schon a paar", sagte gestern ein Einheimischer, "net nur zu die Faschingtag."

Die polizeilichen Ermittlungen sind jedenfalls in vollem Gange, doch über konkrete Spuren gibt es derzeit noch keine Auskünfte. "Das ist alles im Laufen", so ein Beamter, "und da wollen wir uns mit Erkenntnissen nicht zu weit hinauslehnen."

Falls der Brandstifter gefasst wird, erwarten ihn bis zu zehn Jahre Haft. Die Chancen, der Person habhaft zu werden, stehen laut der statistisch erfassten Aufklärungsquote von nahezu 50 Prozent ausgesprochen gut, da solche Leute oft Spuren hinterlassen, an die sie selbst nicht denken, allerdings von kriminalistischen Experten und Brandsachverständigen entdeckt werden können.