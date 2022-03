Wie in vielen Gemeinden fragen sich auch die Menschen in Gschwandt, wie sie schutzsuchenden Menschen aus der Ukraine jetzt helfen können. Die Gemeinde und die Pfarre haben deshalb am Freitag zu einem Informationsabend geladen, den rund 70 Menschen besuchten. Rund zehn Familien haben bereits angekündigt, ein privates Quartier anbieten zu können. Auch die Pfarrgemeinde Gschwandt wird – wie schon mehrmals in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten – wieder Flüchtlinge aufnehmen.