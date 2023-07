"Wenn wir unsere Kräfte bündeln, lässt sich die Karbach retten"

Einst kehrten in der Jausenstation Karbach Holzknechte und Traunkirchner Bauern ein, die ihr Vieh auf der Ostseite des Sees weiden ließen. (Man brachte sie auf Plätten über den See.) In den vergangenen 40 Jahren betrieb Florian Vogl (63) das Wirtshaus am unzugänglichen Ostufer des Traunsees in der Bucht, die praktisch nur mit dem Schiff erreichbar ist. Doch Vogl zerstritt sich mit den Bundesforsten (ÖBf) und wurde vor vier Wochen delogiert.