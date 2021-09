"Wenn wir unser Klima schützen, erhöhen wir auch die Lebensqualität"

Gemeinsam mit Bürgerinnen und Bürgern entwickelte die Marktgemeinde Timelkam in den vergangenen Monaten eine örtliche "Klimastrategie 2030". Die Arbeitsgruppe will der Bevölkerung, aber auch der örtlichen Wirtschaft und Landwirtschaft, Vereinen, Schulen sowie auch der Pfarre Möglichkeiten aufzeigen, sich aktiv an der Eingrenzung der Klimakrise zu beteiligen.