Wenn Menschen mit Beeinträchtigung Eltern werden: Caritas bietet Hilfe an

Die Caritas bietet im Auftrag des Landes Oberösterreich seit sechs Jahren eine "Begleitete Elternschaft" an, bei der Menschen mit Beeinträchtigungen bei der Pflege, Versorgung und Erziehung ihres Kindes unterstützt werden. In der Wohngemeinschaft von "invita" in Ebensee ist Platz für zwei Mütter mit ihrem Kind. Sie werden von Caritas-Mitarbeiterinnen begleitet, um ein möglichst selbständiges und auch selbstbestimmtes Leben mit ihrem Kind führen zu können.