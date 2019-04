Wenn in der Familie der Hut brennt, springt Notfallmama als Feuerwehr ein

UNGENACH. "Zeit zum Gesundwerden" will in allen 21 Vöckla-Ager-Gemeinden Notfallmamas anbieten.

18 Notfallmamas gibt es bereits in der Region, die im Krankheitsfall Kinder daheim betreuen können. Bild: OÖN/KiB

"Wir sehen uns als Feuerwehr", sagt Eva Gruber vom Verein "KiB children care" zum Projekt Notfallmama. Wenn in der Familie plötzlich eine Krankheit ausbricht, springt eine Notfallmama in die Bresche und betreut die Kinder daheim. Ziel ist es, in allen 21 Gemeinden der Leader-Region Vöckla-Ager eine Notfallmama zu haben, erklärt Projektleiterin Barbara Ecker-Derflinger.

Ein Krankheitsfall kann in der Familie extremen Stress verursachen. Wer betreut die Kinder zu Hause, wenn die Pflegefreistellung aufgebraucht oder nicht möglich ist? Wenn Opa oder Oma nicht verfügbar sind?

Seit 2015 gibt es dafür das Konzept der Notfallmamas in ganz Österreich. In der Region sind 18 Notfallmamas bereit, bis zu drei Tagen pro Krankheitsfall die Kinder zu Hause zu betreuen. "Im Durchschnitt dauert ein Einsatz 1,7 Tage", berichtet Gruber.

Abgewickelt wird die Betreuung über den Verein "KiB children care", der 1986 als Verein Kinderbegleitung in Ungenach gegründet wurde. Sowohl Notfallmama als auch die betreute Familie sind Mitglied im Verein. Das Projekt läuft daher unter dem Motto "Mitglied hilft Mitglied".

Die Betreuungsperson soll in der Gemeinde bekannt sein. Immerhin gilt es, eine Hemmschwelle zu überwinden, wenn Fremde zum Kind nach Hause kommen. Die Notfallmamas sind KiB-Mitglieder mit Kinder- und Lebenserfahrung, bilden sich laufend weiter und verfügen über ein aktuelles Führungszeugnis. "Kinder können so zu Hause von gemeindenahen Personen betreut und in Ruhe gesund werden", sagt Ecker-Derflinger. Notfallmamas betreuen aber auch gesunde Kinder, wenn Eltern einmal krank werden. Der Verein KiB unterstützt seine Mitglieder bei den Kosten der Betreuung.

Infos zum Projekt im Internet unter www.notfallmama.or.at

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema