Wenn gute Geister gehen müssen…

Die Eröffnungskonferenz an den Tourismusschulen Bad Ischl war auch der Abschied von drei verdienten Pädagogen und der langjährigen Direktionssekretärin: Neben Barbara Aschauer haben sich mit Peter Prechtl, Helmut Frießnegg und Erwin Pichler maßgebliche Stützen aus dem aktiven Schuldienst zurückgezogen.

Da gibt es dann auch noch Ehrenbezeichnungen für die renommierten Pädagogen. Etwa für Erwin Pichler, den "scharfzüngigen Allroundler". Der gebürtige Innviertler unterrichtete seit 1984 an den Tourismusschulen Deutsch, Geschichte, Kunst und Kultur sowie Präsentation und Kommunikation.

Peter Prechtl gilt als "Hotelier, Gastronom und Lehrer". Mit ihm trat ein Vollblutgastronom in den Ruhestand, der seit 1996 sein umfangreiches Wissen und praktisches Können in den Dienst der Praxisausbildung der Jugend stellte. Helmut Frießnegg wird als der "bunteste Koch von allen" bezeichnet – aufgrund seiner vielen knallig-bunten Outfits. Der gebürtige Altausseer sammelte einst internationale Erfahrungen in Norwegen und war lange beim Do&Co-Formel-1-Catering und beim KAPS-Catering auf der ganzen Welt unterwegs. Chefsekretärin Barbara Aschauer, der "gute Geist", war seit 1986 im Schuldienst, seit November 2012 an den Tourismusschulen. In ihrer ruhigen und freundlichen Art war sie stets kompetente und hilfsbereite Ansprechpartnerin für die Lehrerschaft.