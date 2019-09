Wenn es um das Ehrenamt geht, dann stehen drei Gmundner im Vordergrund

Noch bis zum 30. September können Sie unter nachrichten.at/ehrenamt für Ihren Favoriten abstimmen. Oberösterreichweit hoffen 174 Kandidaten und Kandidatinnen, die oft täglich und immer mit großer Begeisterung für ihren Verein arbeiten, auf Ihre Stimmen. Dann schließt die virtuelle Wahlkabine.

Im Bezirk Gmunden zeichnen sich derzeit drei Kandidaten ab. Etwa Fritz Kieninger aus Laakirchen. Seit Jahren läuft der Initiator des Vereins "Kakihe" ein ums andere Paar Schuhe zuschunden, um auf die Trinkwasser-Problematik in Kambodscha aufmerksam zu machen. Der nimmermüde und immerfitte Fritz initiierte zudem den mittlerweile traditionellen Fünf-Brücken-Lauf in der Laakirchner Ortschaft Steyrermühl, an dem Jahr für Jahr Hunderte Laufbegeisterte teilnehmen.

Die Weltklasse-Naturbahnrodlerin Tina Unterberger aus Bad Goisern nimmt sich nicht bloß Zeit für ihr eigenes Training und Fortkommen in ihrer Sportart, sondern betreut auch die Jugend der ASKÖ Gmunden, jenes Vereins, für den sie startet.

Wilma Scheucher ist die Gründerin der Sektion Karate der Sportunion Gmunden. Karate wird 2020 in Tokio erstmals olympisch sein, Wilma Scheucher ist eine jener Protagonistinnen eines Sports, der es verdient, unter den fünf olympischen Ringen gewürdigt zu werden. Und "nebenbei" auch von den OÖNachrichten-Votern. (gs)