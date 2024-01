"Wenn es knapp wurde, hat mich das immer angetrieben"

Der Bad Ischler EU-Abgeordnete Hannes Heide will es im Juni wieder wissen.

Hannes Heide hat ein anstrengendes Frühjahr vor sich liegen. Am 20. Jänner wird in 23 Orten des Salzkammerguts der offizielle Auftakt des Kulturhauptstadtjahres gefeiert. Der SPÖ-Politiker war noch Bürgermeister von Bad Ischl, als er vor neun Jahren den Anstoß zur Bewerbung gab. Inzwischen ist er Abgeordneter des Europaparlaments und Aufsichtsratsvorsitzender der Kulturhauptstadt Europas. Dass eine laute Minderheit von Kritikern das Großereignis in Frage stellt, überrascht ihn nicht.