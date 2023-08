Wenn es am Samstag dunkel wird, bleibt es auf dem Traunstein hell

Am Samstag, 19. August, wird es auch nach Sonnenuntergang noch einmal hell.

Ausgebucht: Das ist auf dem Traunstein nichts Ungewöhnliches. Sowohl am Fuß des Berges, wo die Anzahl der Parkplätze schon vor Jahren streng limitiert wurde. Als auch auf den beiden Schutzhütten, in denen an den Sommer-Wochenenden zahlreiche Wanderer für das Erlebnis eines Sonnenauf- und untergangs nächtigen.

An diesem Wochenende sind Gmundnerhütte und Traunsteinhaus aber wirklich restlos ausgebucht. Denn Bergsteiger übernachten von Samstag auf Sonntag dort kostenlos. Voraussetzung: Eine Anreise mit den öffentlichen Verkehrsmitteln.

Und wenn es über dem Alpenvorland langsam dunkel wird, bleibt es auf dem Traunstein hell: Zwischen 21 und 22 Uhr werden beide Schutzhütten und das Gipfelkreuz eindrucksvoll beleuchtet. Damit wollen die beiden Hüttenwirte Roman Leithner (Traunsteinhaus) und Gerald Auinger (Gmundnerhütte) gemeinsam mit Alpenverein und Naturfreunden ein Zeichen für das Klima setzen. Und zwar ein ziemlich lokales: Der öffentliche Verkehr in der Traunsteinstraße soll um einen Linienbus ergänzt werden.

Damit würde die Situation in der verkehrsgeplagten Straße noch einmal deutlich entschärft werden, argumentieren die Wirte. Für Wanderer würde sich eine kostengünstige und stressfreie Option ergeben. Derzeit sieht die Gmundner Stadtregierung von einem derartigen Vorstoß wegen "Kostengründen" ab.

Wie berichtet, müssen Wanderer die mit dem Auto anreisen, seit 1. April 2022 25 Euro für ein 24-Stunden-Ticket am Umkehrplatz– Ausgangspunkt zahlreicher Wanderungen und Bergtouren– bezahlen.

Der Rest der verkehrsgeplagten Straße wurde (nur) an Wochenenden und Feiertagen zur kostenfreien Kurzparkzone (180 Minuten) erklärt und ein Shuttle-Bus installiert, der vom Seebahnhof in Gmunden an den Fuß des Traunsteins pendelt.

Autor Gabriel Egger Redakteur Oberösterreich Gabriel Egger