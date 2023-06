Wenn es afrikanische Starmusiker ins Almtal verschlägt

Mokoomba füllen in ihrer Heimat Simbabwe die Stadien.

In ihrer afrikanischen Heimat sind sie Superstars, die Stadien füllen. Die sechsköpfige Band Mokoomba aus Simbabwe verbindet in ihrer Musik Tonga-Rhythmen mit Funk und Reggae. Samstagabend tritt sie im „Kultursägewerk Schönau 8“ auf – als Veranstaltung der Kulturhauptstadt 2024. Es gibt einen Foodtruck und eine Aftershow-Party, der Eintritt ist frei. Die Vorgruppe „Grenzwertig“ eröffnet den Abend um 19.30 Uhr. Das Konzert ist auch per Video-Stream live zu erleben.

Möglich gemacht haben das Konzert der Kulturverein Mühldorf, das Freie Radio B138 und das Freie Radio Salzkammergut. Die beiden Sender arbeiten seit Jahren eng mit Radio Zongwe FM in Sambia zusammen. Sie halfen, den Sender aufzubauen, schickten technische Ausrüstung und stellten auch Know-how zur Verfügung. Und auch redaktionell gibt es laufend Brückenschläge zwischen dem Salzkammergut und Sambia-Stausee.

In diesem Jahr zum Beispiel mit einem faszinierenden Schulprojekt namens „Radio Transfer“. Schülerinnen und Schüler der Neuen Mittelschule Scharnstein und Schulkinder am Sambesi-Fluss gestalten regelmäßig Radiosendungen („Audioletters“), in denen sie über ihren jeweiligen Alltag, ihre Hoffnungen, aber auch über einfache Dinge des Lebens berichten. Diese Beiträge tauschen sie im Internet auf einer Audio-Brücke aus.

Ziel des Konzertabends ist es auch, Unterstützung für die Freunde in Afrika zu bekommen. Die afrikanischen Radios sollen in Zukunft mit einer PV-Anlage aus Österreich ausgestattet werden. Die Konzertbesucher können sich Samstagabend auch mit den Aktivisten austauschen.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper