Wenn der Sportsgeist über den Ehrgeiz siegt

Bei der von den OÖNachrichten präsentierten Salzkammergut-Trophy gab es am Wochenende wie in jedem Jahr auch eine eigene Wertung für die Mountainbiker aus dem Salzkammergut. Bei der Extremdistanz über 209 Kilometer kam es dabei zu einem Kuriosum mit einem schönen sportlichen Hintergrund: Auf dem Stockerl drängten sich nämlich erstmals in der Geschichte der Trophy fünf Athleten.

Hinter Sieger Peter Eisl (Holzform Racing) aus Strobl und dem Zweitplatzierten Alexander Thaler (c-sou cycling team) aus Gosau standen nicht weniger als drei Sportler auf der dritten Treppenstufe. Lukas Islitzer (Ammoniten Racing Team) aus Gosau sowie Michael Grick und Christoph Sallfeldner (beide aus Bad Mitterndorf und vom c-sou cycling team) fuhren vom Start weg praktisch dauernd direkt gegeneinander. In Gosau, etwa 15 Kilometer vor dem Ziel, siegte jedoch der Sportsgeist über den Ehrgeiz und die drei vereinbarten, die Anstrengung mit einer gemeinsamen Fahrt über die Ziellinie für alle gleich gut ausgehen zu lassen.

