Wenn der Hallstättersee um gut 30 Grad kälter ist als der Körper

Neben zahlreichen unentwegten Lokalmatadoren erwartet Veranstalter Bernhard Höll an die 70 Teilnehmer aus Österreich und aus den Nachbarländern, darunter auch Josef Köberl, der bereits mehrere Weltrekorde im Eiswasser verbuchen konnte. Erst im vergangenen Sommer verbrachte der gebürtige Grundlseer 38 Minuten und 32 Sekunden in einer Gletscherspalte am Hintertuxer Gletscher und schwamm dabei eine Strecke von 1511,5 Metern bei einer Wassertemperatur von minus 0,23 Grad. Köberl freut sich bereits auf den Bewerb im Hallstättersee, muss aber derzeit noch nach einer überstandenen Covid-Infektion etwas kürzertreten: "Ich werde nicht um den Sieg mitreden können. Wichtig ist aber für mich, ganz einfach dabei zu sein."