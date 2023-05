Wenn der eigenen Wahrnehmung nicht zu trauen ist

Beatrix Lugmayer, Primarin der Abteilung für Psychiatrie am SKG-Klinikum: Schizophrenie zeigt sich bei jedem anders.

Auffällige Wesensveränderungen, Wahnvorstellungen, dass man zum Beispiel von Fremden verfolgt wird oder nicht existente Stimmen hört, extreme Stimmungsschwankungen, Denk- und Sprachstörungen oder auch plötzlicher massiver sozialer Rückzug – all dies können Symptome einer Schizophrenie sein. Der Welt-Schizophrenie-Tag rückt am 24. Mai die Erkrankung ins Licht der Aufmerksamkeit.

Betroffene werden häufig, aber fälschlicherweise als "gespaltene Persönlichkeiten" bezeichnet. "Richtig ist, dass es sich bei Schizophrenie um eine Störung der Informationsverarbeitung im Gehirn handelt, die jeden im Laufe des Lebens treffen kann", klärt die Leiterin der Abteilung für Psychiatrie und Psychotherapeutische Medizin am Salzkammergut Klinikum Vöcklabruck, Primaria Beatrix Lugmayer, auf. Eines ist all diesen Patienten gemein: Sie können in akuten Erkrankungsphasen nicht mehr zwischen äußerer Wirklichkeit und den vom Gehirn erzeugten Vorstellungen unterscheiden. Das passiert dann, wenn das Gehirn mit Informationen überlastet wird.

"Neben Halluzinationen und Wahnvorstellungen mit unverrückbaren, für andere nicht nachvollziehbaren Überzeugungen leiden Betroffene auch häufig unter sehr großer Angst und Anspannung, was zu Aggressionsdurchbrüchen führen kann. Die Erkrankung zeigt sich jedoch bei jedem Menschen anders, was sehr viel Know-how bei der Diagnosestellung erfordert", schildert die Expertin.

Die Erkrankung kann schleichend entstehen, mit stetig zunehmenden Symptomen, oder sofort mit einer so genannten Episode, bei der sich die volle Symptomatik für mindestens einen Monat zeigt. "Unbehandelt kann die Erkrankung das Leben stark beeinträchtigen. Eine medikamentöse Behandlung mit Antipsychotika, ergänzende psychotherapeutische Verfahren sowie insbesondere auch die Therapietreue der Betroffenen sind daher ganz wichtig und auch sehr erfolgreich, um schrittweise wieder am familiären und sozialen Leben teilnehmen und erneut eine Erwerbsarbeit aufnehmen zu können", weiß Primaria Lugmayer.

Um den Herausforderungen angemessen begegnen zu können, empfiehlt es sich für Angehörige unbedingt, sich beraten und fachlich unterstützen zu lassen, z. B. durch pro mente oder durch die sehr gut vernetzte Selbsthilfegruppe HPE (Hilfe für Angehörige psychisch Erkrankter). Generell empfiehlt es sich, möglichst wenig Aufhebens um die Erkrankung zu machen und möglichst gelassen und "cool" zu bleiben.

