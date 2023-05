Wenn der Abschied naht, hilft ein Letzte-Hilfe-Kurs

Das Sterben und der Tod gehören zu den Tabuthemen unserer Zeit. Kein Wunder, dass wir uns mit der Begleitung sterbender Menschen schwertun. Das Salzkammergut-Klinikum Vöcklabruck bietet mit einem „Letzte-Hilfe-Kurs“ Menschen, die mit dem nahenden Lebensende eines Angehörigen konfrontiert sind, eine Hilfestellung für eine gelungene Begleitung in der letzten Lebensphase.

Der Kurs richtet sich an alle, die sich Wissen und Fähigkeiten für das Umsorgen von schwer kranken und sterbenden Menschen aneignen möchten. Die Teilnehmer werden dabei ermutigt, für ihre Lieben in der letzten Phase des Lebens da zu sein. „Wenn man mit dem nahenden Lebensende eines Angehörigen konfrontiert ist, wissen die wenigsten von uns, wie man mit dieser beklemmenden Situation umgehen soll. Doch Sterbebegleitung ist keine Wissenschaft, sondern praktizierte Mitmenschlichkeit, die insbesondere im Familien- und Freundeskreis möglich ist“, sagt Christina Grebe, Leiterin der Palliativstation am Salzkammergut-Klinikum Vöcklabruck.

Der vierstündige Kurs, der in Kooperation mit „Letzte Hilfe Österreich“ durchgeführt wird, findet am Nachmittag des 20. Juni statt und ist in vier Module unterteilt. Infos und Anmeldung unter Tel. 05 055 471 22 371.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper