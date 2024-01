Wenn dem Wolfgangsee 40 Zentimeter Wasserstand fehlen

Der Wasserstand des Wolfgangsees wird über eine Klause in Strobl reguliert. Das elektronisch geregelte Wehr gibt vor, wie viel Seewasser über die Ischl in Richtung Traun abfließt. In den vergangenen Jahrhunderten wurde die Klause händisch geregelt. Vor rund 20 Jahren verordnete die Wasserrechtsbehörde aber eine neue Wehrordnung – und auch die Technik wurde erneuert. Seither wird die Klause elektronisch gesteuert: Je nach Pegelstand wird die Klause stufenweise geöffnet.