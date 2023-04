Wenn Bürgermeister zu Rittern geschlagen werden

Die drei Bürgermeister Andreas Hammerl (St. Lorenz), Hans-Peter Bachler (Innerschwand) und Johann Dittlbacher (Tiefgraben) wurden am Wochenende in den Ritterstand erhoben. Den entsprechenden Ritterschlag erhielten die drei ÖVP-Politiker bei einer feierlichen Zeremonie in der Basilika von Mondsee. Die Investitur-Messe wurde von Abt Nikolas Theil vom Stift Schlierbach zelebriert. Verlieren wurde die Ritterschaft von der "Ritterschaft vom Heiligen Sebastianus in Europa".