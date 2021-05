Wenn Auswärtsserie hält, ist Gmunden Champion

Großartige Leistung der Gmundner Basket Swans im dritten Duell der Basketball-Bundesliga-Finalserie "Best of 5": Die Schwäne stellten am Donnerstagabend mit ihrem 109:98-(91:91-, 56:40-)Heimerfolg nach Verlängerung auf 2:1 und sind nun nur noch einen einzigen Sieg vom ersten Meisterschaftstitel seit 2010 und vom insgesamt fünften in der Vereinsgeschichte entfernt.