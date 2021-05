Weniger Parkplätze und mehr Bäume in Vöcklabruck

Auch in Vöcklabruck wird heftig über die Belastung der Innenstadt durch den Pkw-Verkehr diskutiert. Nachdem 2019 die Sommer-Fußgängerzone am oberen Stadtplatz mit den Stimmen von ÖVP, SPÖ und FPÖ in eine Begegnungszone umgewandelt wurde, beschließt der Gemeinderat am 31. Mai deren künftige Gestaltung.

Geplant wurde die Begegnungszone von einem Architektenteam. Künftig wird es deutlich mehr Platz für Fußgänger und Radfahrer geben – aber auch sieben Bäume, die im Sommer für Schatten sorgen. Die Zahl der Parkplätze wird im Sommer auf 31 (deutlich) reduziert. Sehr zum Ärger einiger Innenstadtkaufleute, die im Vorfeld heftige Kritik übten. Bürgermeisterin Elisabeth Kölblinger (ÖVP) weist hingegen darauf hin, dass die Parkplatzzahl im Winter höher sein wird und auch 15 Haltemöglichkeiten geplant sind. "Wir werden auch keine Parkplätze streichen, ohne Alternativplätze anzubieten", kündigt sie an.

Die Grünen begrüßen zwar den Entwurf, bedauern aber immer noch, dass die Fußgängerzone abgeschafft wurde. "Eine Mehrheit der Bevölkerung wäre für eine Fußgängerzone im Sommer", sagt Gemeinderätin Petra Wimmer. (ebra)