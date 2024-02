Weltcup-Debüt: Vorfreude bei OÖ-Skicrosser riesig

Erstmals im Weltcup zu starten und sich mit den weltbesten Skicrossern zu duellieren. Auf dieses große Ziel arbeitete Christoph Danksagmüller schon lange hin. Bei den Heimrennen auf der Reiteralm − von 22. bis 25. Februar − ist es nun endlich so weit. "Die Vorfreude ist riesig", sagt der 21-Jährige aus Mondsee.

"Privileg" der Heimnation

Aktuell gilt der Fokus jedoch noch den Europacuprennen im italienischen San Pellegrino. Spätestens ab der Anreise zur Reiteralm kommende Woche, würden sich aber alle Gedanken um das Weltcup-Debüt drehen. Bei dem sich der Silbermedaillengewinner der Junioren-WM 2023 nicht chancenlos sieht. "Ich muss körperlich und mental voll da sein und darf in der Qualifikation keine Fehler machen. Dann ist viel möglich", sagt Danksagmüller und ergänzt: "Ich habe schon das ein oder andere gute Ergebnis auf der Reiteralm eingefahren."

Aufgrund des "Privilegs" der Heimnation, mehr Athleten an den Start schicken zu dürfen, bleibt es bei dem einmaligen Weltcup-Ausflug. Vorerst. Danksagmüller will sich über die Gesamtwertung des Europacups in den Kader der österreichischen Skicross-Elite fahren. "Dafür muss ich am Ende der Saison unter den besten Drei sein", sagt er.

Autor Daniel Gruber Redakteur Oberösterreich Daniel Gruber