Weltberühmter Dirigent Trikolidis verstorben

Trikolidis kam am 24. Juli 1947 als Sohn eines griechischen Vaters und einer österreichischen Mutter in der steirischen Salzkammergut-Gemeinde zur Welt. Er studierte in Wien und Salzburg Violine, Schlagwerk, Komposition und Dirigieren und war Teilnehmer von Meisterklassen, unter anderem mit Herbert von Karajan. In seiner Tätigkeit als Dirigent trat er in unzähligen Ländern der Welt auf und leitete viele erstklassige Klangkörper, darunter das Brucknerorchester Linz, die Grazer Philharmoniker oder das Tonkünstler-Orchester Wien.

In Bad Aussee ist die Trauer um Trikolidis tief. "Er wird uns als musikalisches Genie, als großartiger Lehrer und , als Motivator in Erinnerung bleiben", sagt etwa Rainer Hilbrand, Chef des Ausseer Rundfunks (ARF) und ein persönlicher Bekannter des verstorbenen Künstlers. (gs)