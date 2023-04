Weiterer Titel für Ischler Floorballer

Im entscheidenden Match gegen UHC Linz 2 siegten die Kaiserstädter klar mit 11:1. Bundesweit geht es für die U10 Anfang Mai nach Zell am See, im Juni wird in Wien um die Platzierung gespielt. Aktuell ist eine Damenmannschaft im Entstehen. Infos auf www.ballartisten.at

