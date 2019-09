Bei der öffentlichen Gemeinderatssitzung am 30. September um 18.30 Uhr im Wappensaal (Stadtsaal) wird über die künftige Verkehrslösung für den Stadtplatz abgestimmt. Im Vorfeld zeichnet sich eine Mehrheit für die Begegnungszone ab. Die SP-Fraktion wird am Montag einen Kompromissvorschlag vorlegen, der autofreie Zeiten von April bis Oktober in der Begegnungszone vorsieht.