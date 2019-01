Weiter Aufregung und Kritik, weil die Post in die "Varena" abwandern will

VÖCKLABRUCK. Die Aufregung über die Pläne der Post, mit ihrer Filiale von der Vöcklabrucker Innenstadt in das Einkaufszentrum "Varena" abzuwandern, will nicht abebben.

Nach der Trennung von der Bawag muss die Post aus der Vöcklabrucker Filiale ausziehen. Bild: Gerald Hüttner (OÖN)

"Das Postamt gehört in Stadtplatznähe", bringt es ein OÖN-Leser auf den Punkt. Kritik an der Stadtregierung weist Bürgermeister Herbert Brunsteiner (VP) zurück. "Als Stadt kann man kaum etwas beitragen", sieht er keine Möglichkeiten, Einfluss auf die Entscheidung der Post zu nehmen. "Wir haben Vorschläge für geeignete Räumlichkeiten gemacht, und zehn Lokale in der Innenstadt wurden besichtigt." Ergebnis: Ein Standort in der Vorstadt scheiterte am angekündigten Widerstand eines Anrainers, alle anderen Lokalitäten entsprachen nicht den räumlichen oder baulichen Erfordernissen. "Ich habe den Eindruck, die Post war bemüht, etwas in der Innenstadt zu finden", sagt Brunsteiner.

"Bemühungen sinnlos"

Heute in einer Woche werden Post-Vertreter im Vöcklabrucker Rathaus ihre Zahlen vorlegen und ihre Entscheidung für die Übersiedlung in die "Varena" erläutern. Bürgermeister Brunsteiner will diese Besprechung mit den Post-Managern abwarten, bevor sich die Stadt auf die Suche nach einem Postpartner im Zentrum macht. "Aus heutiger Sicht sind Bemühungen, alternative Standorte zu finden, sinnlos", meint der Bürgermeister. "Leider Gottes schaut das so aus." Nach seinen Informationen gebe es bereits einen unterfertigten Vertrag der Post mit dem Einkaufszentrum – "zu sehr günstigen Konditionen für die Post".

Gegen die Abwanderung der Post-Filiale kämpft Johann Hüthmair von der Bürgerinitiative Zivilcourage noch an. Ein Standort in der "Varena" sei nicht zu Ende gedacht: Pro Tag besuchen durchschnittlich 400 Kunden das Vöcklabrucker Postamt, zu Spitzenzeiten sind es 800. Es drohe ein verkehrstechnischer Kollaps, befürchtet Hüthmair. Zudem sei die Erreichbarkeit der Post am neuen Standort für Fußgänger nicht gegeben. Er bringt andere Standorte ins Rennen (unter anderem in der Parkstraße, Industriestraße und am Schöndorfer Plateau), die er mittlerweile auch dem Post-Management bekannt gegeben hat.

"Es ist wichtig, alles zu unternehmen, damit die Post im Zentrum bleibt", hat sich auch Nationalratsabgeordnete Doris Margreiter (SP) eingeschaltet. Sie ortet die Bereitschaft, trotz des Vertrages noch über Alternativen zu reden. Ein Post-Partner im Zentrum könne nur Plan B sein.

Unterdessen gibt es aber auch Stimmen, die eine Absiedlung der Post-Filiale von der Hinterstadt begrüßen. "Die Parkplatzsituation war untragbar", begründete ein Vöcklabrucker. Ein anderer OÖN-Leser spricht von der "besten Lösung für Post und Kunden".

