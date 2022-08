Weinabend mit wahren Legenden

Willi Klinger (Geschäftsführer Wein & Co Österreich) sowie die OÖN-Weinexperten Hans Stoll und Philipp Braun moderieren am Donnerstag, 1. September, ab 18 Uhr den "3. Abend der österreichischen Weinlegenden" im Landhotel Grünberg am See bei Familie Pernkopf in Gmunden. Umrahmt wird der Genuss der außergewöhnlichen Rebensäfte von einem exklusiven Menü. Noch gibt es Karten für das Ereignis. Reservierung erbeten unter Tel. 07612 / 77700.