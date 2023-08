Weil sie Kühen ausweichen wollte: Urlauberin verirrte sich am Sommeraustein

Die 28-Jährige war am Montagnachmittag mit ihrer Mischlingshündin zum 1275 Meter hohen Sommeraustein bei Sankt Wolfgang aufgebrochen. Als sie etwa die Hälfte des Aufstiegs zurückgelegt hatte, bemerkte sie nahe des markierten Wanderwegs mehrere Kühe. Weil sie die Wiederkäuer nicht erschrecken wollte, entschied sie sich mit ihrer angeleinten Hündin weglos durch den Wald weiterzugehen.

Was sie dabei nicht bedacht hatte: Auch die Kühe stiegen in der Zwischenzeit höher, weshalb die Urlauberin nicht mehr auf den Wanderweg zurück wollte. Bei dem Versuch, das Tourenziel "querfeldein" zu erreichen, geriet die 28-Jährige in immer steileres und felsdurchsetztes Gelände. Sie ging so lange weiter, bis sie sich weder vor noch zurück traute. Gegen 16:40 Uhr setzte sie in einer Rinne südöstlich des Nebengipfels "Käferwandl" einen Notruf ab.

Unverletzt, aber erschöpft

Bergretter der alarmierten Ortsstelle St. Wolfang rückten aus und retteten die Frau aus ihrer misslichen Lage. Der Urlauberin wurde dazu im steilen Gelände ein Sicherungsgurt angelegt. Danach brachten sie die freiwilligen Bergretter mit einem Seil gesichert zurück zum Wanderweg und weiter ins Tal. Gegen 17:15 Uhr waren die Frau und ihre Hündin unverletzt, jedoch erschöpft, wieder am Ausgangspunkt ihrer Wanderung angelangt, teilte die Polizei am Abend mit.

Auch im Gemeindegebiet von Bad Goisern standen die Bergretter am Montag im Einsatz:

