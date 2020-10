Weil Frauen beim Wandern anders sind als Männer

Der Alpinismus ist längst keine Männerdomäne mehr. Der Frauenanteil beim Österreichischen Alpenverein steigt seit rund zwei Jahrzehnten kontinuierlich an und liegt mittlerweile bei 48 Prozent.

Allerdings haben Frauen oft einen völlig anderen Zugang zum Bergsteigen und Wandern. Während Männer leistungs- und zielorientiert unterwegs sind, steht bei vielen Frauen mehr das Erlebnis im Vordergrund. Nicht nur deshalb bleiben viele von ihnen lieber unter sich. Auch deshalb, weil Frauen und Männer im Gebirge in alte Rollenbilder zurückfallen. Männer ziehen dann wie selbstverständlich die Führung an sich, während Frauen sich in gemischten Gruppen eher zurücknehmen.

Der Alpenverein Schwanenstadt bietet deshalb seit heuer erstmalig ein Wanderprogramm für Frauen an, und die ersten Touren wurden von vielen Teilnehmerinnen begeistert aufgenommen. Die Rückmeldungen seien extrem positiv gewesen, teilt der Vereinsvorstand mit. Im kommenden Winter seien deshalb weitere Frauen-Touren geplant. (ebra)