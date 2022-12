Während die meisten von uns den heutigen Abend mit ihren Liebsten verbringen und bei Kerzenschein das Weihnachtsfest genießen, verbringt Fabienne Weickinger die Heilige Nacht gemeinsam mit einem Zivildiener in der Dienststelle des Roten Kreuzes in Thomasroith. So wie schon vier Mal in den vergangenen fünf Jahren.