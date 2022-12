Weihnachtszeit mit TiNA Christin

"Zauberhafte Weihnacht" nennt sich das zweite Album der Vöcklamarkterin Christine Strubreiter alias TiNA Christin, anknüpfend an ihr 2021 erschienenes Debütalbum "Live im Leb’n". Auf der neuen CD befindet sich eine Mischung aus traditionellen, neu interpretierten Weihnachtsliedern und Eigenkompositionen sowie eine Dialektversion von "Stille Nacht". Alle Instrumente wurden von der Singer-Songwriterin selbst aufgenommen und in Zusammenarbeit mit ihrem Gitarrenlehrer Günter Maier von der Landesmusikschule Frankenburg produziert.

Die CD kann per E-Mail an tina.christin@liwest.at bestellt werden und ist beim Bamacher Verlag, HUSIG sowie im MusikWerk in Vöcklabruck erhältlich.

