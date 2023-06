Weidmannsheil vom Landesjägertag in Bad Ischl

Das Wolfsmanagement, die Fortschritte im Forst-Jagd-Dialog, ein Bundesjagdgesetz, die Jagd zwischen Tradition und Moderne – zahlreiche Themen beschäftigen aktuell die Jägerschaft in Oberösterreich und stellen sie vor Herausforderungen. Das bekräftigte Max Mayr-Melnhof, Landesjägermeister von Salzburg und Vizepräsident von Jagd Österreich, und verglich die Jägerschaft im Hinblick auf das Bundesjagdgesetz mit einem Adler: „Sie wollen uns damit die Flügel stutzen.“

Trotz der vielen Herausforderungen hob vor allem Landeshauptmann Thomas Stelzer die Jägerschaft als „große, starke, wortmächtige Gemeinschaft in Oberösterreich“ hervor. Auch das Salzkammergut stehe für „Symbiose aus Kultur, Innovation und Tradition“. Letztere war auch inhaltlich Teil des Landesjägertages, bei dem die vier Säulen der Jagd – Wildbret, Handwerk, Nachhaltigkeit und Tradition – durch Interviews mit Experten im Fokus standen.

Funktionäre des Landesjagdausschusses – darunter Bezirksjägermeister, Vertreter der Berufsjäger, der Landwirtschaftskammer und der Österreichischen Bundesforste – waren in Bad Ischl zu Gast. Auch Landesjägerpfarrer Franz Salcher, Manuela Kopecky (Abteilung Land- und Forstwirtschaft der Landesregierung) und Hubert Stöhr von der Brauerei Eggenberger mischten sich unter das Publikum.

Beim anschließenden Fest der Jagdkultur beim Marmorschlössl hießen auch Bürgermeisterin Ines Schiller sowie Familie Habsburg-Lothringen die Gäste willkommen. Musikalisch umrahmt wurde der Landesjägertag durch die Jagdhornbläsergruppe von Bad Ischl, unter anderem mit der Eigenkomposition „Auf ins Revier“.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autorin Karoline Ploberger Redakteurin Oberösterreich Karoline Ploberger