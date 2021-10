Wegen Zigaretten niedergeschlagen und schwer verletzt

Gegen 3 Uhr kaufte sich der 27-Jährige bei einem Zigarettenautomaten eine Packung und wurde in der Folge von einer Gruppe Jugendlicher, offenbar neun Personen aus Linz zwischen 17 und 19 Jahren, ausländischer Herkunft, angesprochen und um Zigaretten gebeten. Nachdem er die Zigarettenpackung an die Gruppe übergeben und sich einige Minuten unterhalten hatte, verlangte er seine Packung zurück, woraufhin eine Diskussion entstand. Plötzlich schlug einer aus der Gruppe auf dessen Kopf ein, wodurch er zu Boden stürzte. Die Täter flüchteten in unbekannte Richtung. Die Gruppe dürfte aus Linz sein, da der 27-Jährige dies während dem Gespräch mitbekommen hatte.