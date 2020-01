Wegen Kleinkindern ausgewandert: Gmundner Basket Swans profitieren

Basketball-Bundesliga-Tabellenführer Gmunden sorgt offenbar rechtzeitig vor, dass der Nachwuchs im Team nicht ausgeht: Mehrere Spieler und ein Trainer sind junge Väter oder werden es in naher Zukunft. Finanzchef Harald Stelzer gibt Einblick ins Nest der Jungschwäne: "Im Sommer ist Jordan Loveridge aus den USA zu unserer Mannschaft gestoßen, weil er mit seinem Baby in ein westliches europäisches Land wollte. Und in etwas anderer Form erleben wir das auch mit unserem schwedischen Neuzugang Charles Barton, denn der hatte in Stockholm ein 30 Quadratmeter kleines Apartment, sodass die Schlafstörungen, die sein Baby auslöste, zu erheblich waren." Die Übersiedlung nach Gmunden habe durchaus damit zu tun, dass Barton hier eine 70-Quadratmeter-Wohnung und somit die geeignete Rückzugsmöglichkeit habe, um die nötigen Ruhepausen zu finden.

Hoffnung auf Gen-Weitergabe

"Wir machen jetzt einen eigenen Swans-Kindergarten auf", scherzt Stelzer. Denn auch der aus Irland stammende Nachwuchstrainer Nabil Murad habe mit seinem einjährigen Söhnchen Zachary ein Kleinkind zu Hause, während Kapitän Enis Murati aktuell zum mittlerweile zweiten Mal Vaterfreuden entgegensehe. "Die sorgen selbst für Nachwuchs – das ist gut", sagt Stelzer. "Hoffentlich geben die Väter ihren Kindern auch die entsprechenden Basketball-Gene mit."

Zum Sportlichen: Am Samstag treffen die Swans in der Platzierungsrunde auswärts auf Wels, am Sonntag, 26. Jänner (17.30 Uhr), geht es zu Hause gegen St. Pölten weiter, also jene Mannschaft, mit der sich die Gmundner gestern Abend im Cup-Viertelfinale duellierten (bei Andruck der Salzkammergut-Nachrichten war das Spiel noch in Gang, Anm.).

Die weiteren Heimspiele und Gegner bis zu den Playoffs: Samstag, 29. Februar, 19 Uhr (Kapfenberg); Donnerstag, 12. März, 19 Uhr (Wels); Sonntag, 22. März, 17.30 Uhr (Oberwart); Samstag, 4. April, 19 Uhr (Klosterneuburg).

Artikel von Gary Sperrer Lokalredakteur Salzkammergut g.sperrer@nachrichten.at