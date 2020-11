Wegen Corona: Krippenweg statt Krippenschau in Bad Goisern

Im Vorjahr feierte der Kripperlverein Bad Goisern sein 20-jähriges Bestehen noch mit einer großen Sonderausstellung im Museum der Stadt Bad Ischl und der traditionellen Krippenschau in Bad Goisern selbst.

Doch heuer machen das Coronavirus und die damit einhergehenden Sicherheitsmaßnahmen eine herkömmliche Krippenausstellung unmöglich. "Wir möchten unsere Tradition aber trotzdem hochhalten und mit unseren Krippen präsent sein", sagt Traudi Glas, Obfrau des Kripperlvereins. Deshalb haben sich die Vereinsmitglieder in diesem Jahr etwas Besonderes ausgedacht: Sie präsentieren ihre Krippen in Goiserer Schaufenstern. Ihre Darstellungen der Weihnachtsgeschichte lassen sich vom ersten Adventwochenende bis zum 6. Jänner beim Spazieren entdecken und bewundern. Den Weg dazu beschreibt ein Folder, der nach dem Lockdown beim Tourismusverband und in Geschäften aufliegen wird. Eine etwas längere Route führt auch weiter zur Kirchenkrippe in St. Agatha und zum Rehkogl, zur Neapolitanischen in der Kapelle der Familie Glas.