Wechsel in der Dekanatsleitung

Markus Himmelbauer, Leitender Seelsorger in Seewalchen, ist ab Februar zusätzlich mit den Agenden des Dekanatsassistenten im Dekanat Schörfling betraut. Manuel Hödl, der diese Position samt der Beauftragung für Jugendpastoral in den vergangenen neun Jahren ausgeübt hat, wechselt als Betriebsrat der Pastoralen Berufe in die Diözesanzentrale nach Linz.

Beim Dekanatsrat in Unterach dankten die Pfarren dem scheidenden Dekanatsassistenten für vielfältige Unterstützung in der Jugendarbeit und bei liturgischen Diensten. Die Strukturreform der Diözese Linz – das Zusammenwachsen der Pfarrgemeinden zu einer "Pfarre neu" – sieht Dechant Reinhold Stangl (Gampern) als die große Herausforderung für die kommenden Jahre. Neben organisatorischen Fragen gelte es, sich dabei auch inhaltlich gemeinsam als Kirche zu positionieren, wie auch Dekanatsassistent Himmelbauer betont: "Da erleben wir eine große Spannweite von der Industrieregion Timelkam-Lenzing bis hin zum Tourismus rund um den Attersee, wo Gäste von weither uns als Kirche in einer Zeit mit besonderer Lebensqualität wahrnehmen."