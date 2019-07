Wechsel in den Pfarren

Mit 1. September wird Pater Josef Kampleitner ins Haus der Redemptoristen in die Erzdiözese Wien übersiedeln. Er wird als Pfarrer in Maria Puchheim und als Dechant des Dekanates Schwanenstadt entpflichtet. Als Pfarradministrator wird Pater Kazimierz Starzyk bestellt.

Pater Josef Kramar wird ebenfalls ab September als Pfarrer in Ungenach und Timelkam entpflichtet und kehrt ins Kloster St. Florian zurück. Seine Agenden übernehmen der Lenzinger Pfarrer Johann Ortner (Timelkam) und der Ampflwanger Pfarrer Peter Pumberger (Ungenach). Der Pfarrer von Neukirchen/Vöckla, Karl Kammerer, geht in Pension. Ehrenkanonikus Wolfgang Schnölzer aus Vöcklamarkt übernimmt zusätzlich die Pfarre von Neukirchen. Schließlich tritt Pfarrer Konrad Enzenhofer aus Ottnang ein Sabbatjahr an.