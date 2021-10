Weber macht als Bürgermeister VP-Sieg komplett

Gestern legte Weber nach und siegte in der Stichwahl gegen Bürgermeister Heinz Leprich (SP). Weber kam auf 52,35 Prozent der Stimmen, der Amtsinhaber erreichte 47,65 Prozent. Der Wahlsieger ortet einen großen Wunsch auf Veränderung in der Bevölkerung. Mit ihm wird nach langer Zeit ein VP-Bürgermeister regieren, was es zuletzt in den 60er-Jahren in der Würfelspielgemeinde gegeben hat. Wahlverlierer Heinz Leprich hat dem Sieger gratuliert, der auf eine "saubere Übergabe" hofft.