In Supermärkten oder anderen Geschäften scheint die Tragepflicht von Mund-Nasen-Schutzmasken (MNS) mittlerweile als selbstverständlich. Doch wie verhält es sich bei Freiluftverkaufsständen, etwa den Wochenmärkten in Vöcklabruck (Mittwoch), Gmunden (Dienstag) oder Attnang-Puchheim (Freitag)? Hier gilt dasselbe, sagt das Gesetz. Also auch Kunden müssen MNS tragen.