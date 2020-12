Was sich liebt, das fängt sich

Anfang Dezember lässt sich die Sonne in Bad Goisern nur kurz blicken. Trotzdem sollte der Jahresabschluss an der dortigen Traun stattfinden. Mit einer Äsche, Fisch des Jahres 2021, wollen wir uns verabschieden. Toll, dass Pächter Peter Oberwimmer, der mit Gattin und Tochter Hurch Flyfishing in Salzburg führt, Zeit hatte. Schade, dass lockdownbedingt der Steegwirt geschlossen war. "Dort übernachten viele unserer Gäste von weit her und man speist vorzüglich", erzählt Oberwimmer. Das glaubt man gerne, kochen doch die Steegwirtbrüder Fritz und Tamino Grampelhuber auch für die Feinspitze des Herren-Fußballnationteams.

Statt in Trikot und Stollentreter schlüpfen wir in Wathose, -stiefel und in dicke Jacken. Schattig und huschi war’s. An der Revierobergrenze, die mit dem Auslauf des Hallstätter Sees zusammenfällt, waren die Fahnenträgerinnen schon recht scheu – oder wir zu patschert. Weiter flussabwärts, entlang der berühmten Pferdewiese, schien die Sache aussichtsreicher. Doch auch hier wurden die Nymphen mit Nichtachtung konfrontiert. Vielleicht lag’s am schnapsklaren Wasser, das uns früh verriet, an der Montage sicher nicht: dezenter Bissanzeiger aus Garn, unten am 0,14er-Vorfach eine kleine, aber schwerere Nymphe in Silber und Schwarz, am Springer eine kleinere in Olive – ohne Widerhaken. Schließlich war uns Petrus doch noch hold und bescherte eine fesche 35er-Äsche. Nach vorsichtiger Behandlung und Fototermin schwamm sie gleich wieder.

Die Goiserer Traun unterliegt der Philosophie von "fly only" sowie "catch & release" (Tageskarte 90 Euro, hurch.eu). In der traumhaften Flusslandschaft regiert auch unter Wasser die Natur. Kein Besatz. "Das Konzept kenne ich aus den USA und Kanada, dort ist das ganz normal", sagt Oberwimmer, "man macht sich nicht die Pfanne voll." Klar, dass der Fischbestand gut ist und das herrliche Wasser eine feine Visitenkarte für den Fischereibedarfshandel abgibt. Leitfisch Äsche sowie Bach-, Regenbogen- und Seeforelle laichen und halten den Bestand, trotz Predatorendruck und Kraftwerksbauten. "Man hasst die Goiserer Traun, oder man liebt sie", so Oberwimmer. "Man fängt nichts oder erlebt Sternstunden."

Der durchgefrorene Kolumnist liebt sie, macht aber nun Winterpause bis Ende Jänner.