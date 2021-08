Was sich die Vöcklabrucker für ihre Stadt wünschen

Vor wenigen Wochen lud Vöcklabrucks Bürgermeisterin Elisabeth Kölblinger (ÖVP) die Bevölkerung ein, Ideen für die Stadt einzureichen. "Viele und vielfältige Anregungen sind eingetroffen", sagt Kölblinger.

Die wichtigsten Themen seien die Belebung der Innenstadt. "Viele wollen, dass wir uns aktiv um die Nahversorger und Geschäfte kümmern", so die Bürgermeisterin. Weiters die Verkehrsberuhigung am Stadtplatz. Hier verweist Kölblinger auf den geplanten neuen Generalverkehrsplan.

Vielfach gewünscht wurde auch Lebensraum für junge Menschen in Form leistbarer Wohnungen, vielfältigen Arbeitsplätzen und flexibler Kinderbetreuung. Außerdem Barrierefreiheit – nicht nur für Menschen mit Beeinträchtigungen, sondern auch für Kinderwagen.

Oft gewünscht wurde auch auf die Beachtung von Lebensqualität und Natur. Positive Rückmeldungen seien zum neuen Naherholungsgebiet in der Dürnau gekommen, so Kölblinger. "Gut beschilderte Wege in den Naherholungsgebieten sind hier der nächste Schritt." (ebra)