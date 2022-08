Was lange währt… Staatskünstler endlich in Gmunden

Eigentlich hätte das kongeniale Kabarett-Trio "Wir Staatskünstler" – bestehend aus Florian Scheuba, Thomas Maurer und Robert Palfrader – bereits im vergangenen April im Gmundner Toscana Congress einen seiner unnachahmlichen Auftritte hinlegen sollen, doch bedauerlicherweise erkrankte einer der drei Spaßvögel an Covid-19, worauf das Ereignis auf den 9. September verschoben werden musste. Dieser Tag ist nun auch bereits wieder in Schlagdistanz gerückt: Was lange währt, wird nun offenbar endlich gut.

Sind Realität und Satire wirklich nicht mehr unterscheidbar? Die Staatskünstler treten den Gegenbeweis an und zeigen, dass freiwillige Komik mitunter die beste Notwehr gegen unfreiwillige Komik ist. Scheuba, Maurer und Palfrader präsentieren in dem brandaktuellen Update ihres erfolgreichen Bühnenprogramms eine satirische Bilanz über die politische Lage und ihre Akteure in Österreich.

Die Kritiken lesen sich überwältigend: "Die Herren haben ihre Aufgabe diesmal wirklich exzellent bewältigt, herrlich sind auch Filmclips wie das abgekupferte Ibiza-Video. Da werden sich die politischen Akteure anstrengen müssen, um unterhaltungstechnisch mithalten zu können", schreibt etwa die "Presse". Die Kollegen von den "Salzburger Nachrichten" stoßen ins selbe Horn: "Braucht es das Politkabarett noch? Die ‚Staatskünstler’ liefern eine klare Antwort: Jetzt erst recht!"

Karten für den Staatskünstler-Auftritt am 9. September sind noch erhältlich über oeticket.at und im Gmundner Buchladen POETENBLAU (Alexandra Bachner). (gs)