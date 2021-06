"Gerade heuer war diese Zusatzausbildung eine ganz besondere Herausforderung", sagt Diplomsommelier Günter Gaderbauer, der die Schüler in die Welt des Weines eingeführt hat. Trotz aller strenger Corona-Sicherheitsvorschriften musste die Ausbildung in Präsenz abgehalten werden, was zu vielen Abendsitzungen und freiwilligem Unterricht am Wochenende führte. "Aber sensorische Fähigkeiten müssen ‚live‘ geschult und trainiert werden", so Gaderbauer. "Wein zu verkosten, das klingt für den Außenstehenden vielleicht ganz spaßig, ist aber letztlich eine hochprofessionelle Herausforderung und echt harte Arbeit."

Zur Prüfung musste eine Weinkarte erarbeitet werden, die jederzeit in einem Restaurant eingesetzt werden könnte. Die sensorische Prüfung stellt große Herausforderungen an Auge, Nase und Geschmackssinn, die wichtigsten Rebsorten müssen blind verkostet, erkannt und fachkundig beschrieben werden. Ausgezeichnete Erfolge gab es für Jasmin Stampfl, Horst Wagner, Johannes Aschauer, Miriam Grabner und Michaela Stangl, zwölf Absolventen erreichten einen Guten Erfolg.